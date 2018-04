Giovane non si ferma all’alta imposto dagli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Tortolì: denunciato poi per porto abusivo di armi improprie e denunciato per guida senza patente.

Tortolì (Nu), 16 Apr 2018 – Nei giorni scorsi il personale della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Tortolì, ha denunciato in stato di libertà un giovane del posto per porto abusivo di armi improprie.

In particolare, durante l’espletamento di mirati controlli del territorio, predisposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, i poliziotti sono stati incuriositi dalla titubanza manifestata da un automobilista mentre, alla guida della sua autovettura, con a bordo altri individui, percorreva le vie del centro abitato.

Immediatamente l’equipaggio della Volante ha raggiunto l’auto invitando, anche attraverso ripetute segnalazioni dei lampeggianti e accensione della sirena bitonale, il suo conducente ad arrestare la corsa per essere identificato, unitamente agli altri passeggeri. Ma quest’ultimi, non solo non si sono fermati ed hanno invece accelerato, si sono dati alla fuga nel tentativo di seminare la vettura di servizio. Poi dopo 1.500 metri, i poliziotti sono riusciti a fermare l’auto ed a identificare il conducente.

La successiva perquisizione personale espletata sul fermato, ha consentito di trovarlo in possesso di vari coltelli a serramanico (due occultati all’interno delle tasche anteriori dei jeans e un terzo riposto nel vano porta oggetti della portiera anteriore destra del veicolo, con lame di lunghezza, rispettivamente 9, 10 e 20 cm).

Nel prosieguo delle loro attività i poliziotti hanno constatato che il conducente dell’auto non aveva mai conseguito la patente di guida e, quindi, per questa ragione, oltre alla denuncia per porto abusivo di armi improprie, sono state contestate la guida senza patente, con conseguente fermo del veicolo, e il mancato ottemperamento all’Alt della Polizia.