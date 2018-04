Gdf Cagliari: sequestrati 31,07 grammi di cocaina (suddivisa in 13 involucri), 3 grammi di eroina, 12,1 grammi di hashish, 11 grammi e 133 semi di marijuana e 9 piantine di marijuana.

Cagliari, 16 Apr 2018 – I militari del Gruppo di Cagliari e della tenenza di Muravera della Guardia di Finanza, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nello scorso fine settimana, diversi interventi.

A Cagliari, nel corso di un posto di controllo effettuato nel lungomare Poetto, i finanzieri hanno scoperto un 31enne in possesso di 0,6 grammi di hashish.

Sempre nel capoluogo isolano, presso la stazione ferroviaria, i militari hanno individuato un uomo di 44 anni, in possesso di 1,5 grammi di hashish e di tre spinelli.

Poi lungo le vie della movida della città, le Fiamme Gialle hanno fermato due italiani di 47 e 18 anni, in possesso, rispettivamente, di grammi 4 e di grammi 1 di hashish.

L’azione dei finanzieri si è concentrata inoltre, anche all’interno del quartiere cagliaritano di Sant’Elia ove, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 31,7 grammi di cocaina, suddivisa in tredici involucri, 3 grammi di eroina, 11 grammi di marijuana, 133 semi di marijuana, 9 piantine di marijuana ed un bilancino di precisione.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e mentre per i primi 4 soggetti è scattata la segnalazione alla prefettura, per l’ultimo è stata effettuata denuncia alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.