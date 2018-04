Consiglio Sardegna – I lavori dell’Assemblea e delle Commissioni

Cagliari 16 Apr 2018 – Settimana di lavoro per il Consiglio regionale e per le commissioni permanenti.

L’Assemblea legislativa si riunirà mercoledì 18 aprile alle 10.30. In programma l’esame del bilancio di previsione 2017-2019; il Disegno di legge della Giunta n.501/A “Esenzione dal pagamento dell’Irap alle Onlus nei limiti degli aiuti de minimis”; il Regolamento n.7 (Pizzuto e più) “Attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l’infanzia e istituzione della struttura sociale “gruppo appartamento”; lo Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione e il Testo Unificato sulla lingua sarda. All’ordine del giorno anche tre mozioni: la n.370 (Pizzuto e più) sulla situazione dei lavoratori ex Sa.Re.Mar.; la n.331 (Cherchi e più) sulla mancata attuazione della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e la n.413 (Lotto e più) sulla tutela delle produzioni di agnello Igp.

La seduta del Consiglio sarà preceduta martedì 17 aprile dai lavori delle Commissioni.

Alle 12,30 si riunirà la Seconda Commissione per l’esame del programma di festeggiamenti per Sa Die de sa Sardigna 2018 e l’elezione di un nuovo segretario.

Alle 16,00 si riuniranno, in seduta congiunta, le Commissioni “Autonomia” e “Bilancio” per l’esame dello Schema di norme di attuazione dello Statuto per l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione. Prevista l’audizione dei componenti la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto sardo.

Per la stessa ora è convocata anche la Quinta Commissione “Attività produttive” che proseguirà l’esame della proposta di legge sulla suinicoltura. In programma l’audizione del Comandante del Corpo forestale Gavino Diana.

Nella mattinata di giovedì 19 aprile, compatibilmente con i lavori dell'Aula, si riunirà la Quarta Commissione "Governo del territorio" per proseguire l'esame della nuova legge urbanistica. All'ordine del giorno anche il Documento 21/XV in materia di servizi connessi all'edilizia abitativa. Sarà sentito l'assessore regionale dell'Urbanistica Cristiano Erriu.