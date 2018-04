Cagliaritano di 37 anni arrestato dagli agenti di una Volante per detenzione ai fini di spaccio e sequestrati 15 mila euro in contanti trovati nella sua abitazione.

Cagliari, 16 Apr 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Gianluca Loche di 37 anni, di Assemini ma domiciliato a Pirri, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato nella notte, intorno alle ore 05.30, quando i poliziotti di una Volante, nel transitare in Viale Ciusa, hanno notato un individuo sospetto che camminava in direzione Via Riva Villasanta.

Fermato ed identificato, l’uomo ha mostrato da subito un atteggiamento nervoso e nel corso del controllo ha tentato di disfarsi di un oggetto, prontamente recuperato dagli agenti, che consisteva in una confezione di tabacco contenente un pezzo di Hashish del peso di circa 28 grammi e un bilancino elettronico di precisione.

Poi il personale della Polizia di Stato ha esteso il controllo nell’abitazione di Loche dove sono stati rinvenuti 15.000 euro suddivisi interamente in banconote da 50 euro, della quale non ha saputo fornire giustificato motivo in merito al possesso.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.