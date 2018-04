Diabete, domani si riunisce consulta su proposte riorganizzazione rete

Cagliari, 15 Apr 2018 – Si riunisce domattina la Consulta regionale della Diabetologia, presieduta dall’assessore della Sanità, Luigi Arru, e dal direttore generale dell’assessorato, Giuseppe Sechi. Accogliendo la richiesta fatta dall’assessore al termine della prima riunione, tre settimane fa, domani verranno esaminate le proposte di una nuova rete diabetologica per il paziente adulto e per il bambino, in cui sia specificato il ruolo e le funzioni multidisciplinari dei centri diabetologici, della rete dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, le indicazioni per la prescrizione dei dispositivi di monitoraggio della glicemia.

"Le decisioni che assumeremo, ora come in passato, si basano su indicazioni scientifiche e sul lavoro dei professionisti diabetologi che collaborano con l'assessorato" afferma Arru. "Al primo posto viene l'interesse dei pazienti diabetici, anche sui nuovi presidi non abbiamo mai pensato ai costi, ma soltanto alla reale efficacia per il controllo glicemico. Le associazioni di pazienti – prosegue l'esponente della Giunta – sono sempre state coinvolte, assicurando un apporto costruttivo al tavolo tecnico e preferendo la collaborazione alla sterile polemica a mezzo stampa. Dalle proposte che arriveranno domani alla Consulta, laddove accolte e condivise, passeremo in tempi rapidi ad una concreta attuazione".