Attentato vicesindaco di Esporlatu, dichiarazione del presidente Ganau: “Solidarietà e ferma condanna, applicazione immediata dei piani territoriali per la sicurezza”

Sassari, 15 Apr 2018 – «Massima solidarietà a nome dell’Assemblea sarda che rappresento al vicesindaco di Esporlatu, Giovanni Canu».

Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau interviene per manifestare la propria vicinanza e quella del Consiglio regionale al vicesindaco di Esporlatu, Giovanni Canu, vittima ancora una volta di un atto intimidatorio.

«Un episodio gravissimo – sottolinea il presidente del Consiglio – che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Anche per questo è necessario mettere subito al centro della nostra agenda politica l’applicazione immediata dei Patti territoriali per la sicurezza. La firma dell’accordo con il Ministro Minniti a febbraio ci conforta, ma occorre ora impegnarsi per definire con le quattro prefetture sarde un percorso condiviso con le comunità per gestire gli strumenti messi a disposizione. Condanniamo con fermezza quanto accaduto, ribadendo la necessità di un intervento organico per garantire la sicurezza nei territori e rispondere finalmente in maniera efficace ad un fenomeno ormai emergenziale e consentire così agli amministratori pubblici di governare in serenità. Al vicesindaco di Esporlatu – conclude Ganau – il massimo sostegno da parte di tutto il Parlamento sardo». Red-com