Anziano si perde nelle montagne del nuorese: ritrovato dai carabinieri e gli uomini del soccorso alpino.

Nuoro, 15 Apr 2018 – I Carabinieri del Reparto Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro, questa mattina sono stati impegnati, nel Monte Ortobene, insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco e agli uomini del soccorso alpino, alla ricerca di una persona. Infatti, un 83enne insieme al figlio, mentre facevano una passeggiata nelle stradine interne del monte, quando ad un certo punto, l’anziano perdendo di vista il figlio nonché l’orientamento, si è fermato in una zona impervia e leggermente ferito alle gambe.

I militari della Squadriglia dell’Arma nuorese, impegnati nelle ricerche, hanno poi tranquillizzato telefonicamente l’anziano signore. Dopo qualche ora di ricerche a trovare l’anziano un carabiniere abituato ad operare in contesti rurali.

In seguito per le ferite riportate e per l’impraticabilità della zona si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco.

L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita.