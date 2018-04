Truffata on line una 50enne di Ibono, denunciato un giovane campano dai carabinieri della Stazione del paese.

Ilbono (Nu), 14 Apr 2018 – I carabinieri della Stazione di Ilbono (Nu), hanno denunciato in stato di libertà un 35 enne campano per il reato di truffa sul web. Infatti, una donna di 50 anni, ogliastrina aveva comprato a fine novembre scorso due telefoni smartphone di ultima generazione “per la somma di 200 euro cadauno mai recapitati.

Il responsabile, titolare di una ditta di annunci on line aveva fatto perdere le sue tracce nonostante ogni tentativo di contatto da parte della vittima. Ma questo comportamento tenuto dall’uomo era analogo ad altri comportamenti tenuti, per i quali ha ricevuto altre sei denunce da parte di altri comandi dell’arma dei carabinieri della penisola, solo nel mese di marzo. L’attività dei militari è tuttora in corso