Droga in auto e in casa, arrestato dai carabinieri della Stazione di La Maddalena

La Maddalena (SS), 14 Apr 2018 – Questa notte i Carabinieri della Stazione di La Maddalena, impegnati nei servizi di controllo del territorio con particolare riguardo alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato M.S., 27 anni, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dopo alcuni servizi di osservazione, hanno fermato l’autovettura sulla quale viaggiava il giovane che è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e 120,00 € in contanti. Successivamente è stata perquisita anche l’abitazione dove sono stati rinvenuti altri 30 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato anche il contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dopo le formalità di rito ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari.