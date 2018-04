Carabinieri compagnia di Isili impegnati nei controlli stradali: due carte di circolazione ritirate e sequestri.

Isili (Su), 13 Apr 2018 – Ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pronto Intervento “112” della Compagnia di Isili, impegnati lungo le strade del Sarcidano, alla luce anche di diverse indicazioni giunte da automobilisti che segnalavano in certi momenti della giornata, auto che correvano a velocità sostenuta in condizioni tali da compromettere l’incolumità degli altri conducenti, hanno effettuato alcuni posti di controllo, contestando diverse infrazioni al Codice della strada per un totale di oltre 1.800 euro di sanzioni amministrative.

In particolare, durante i controlli stradali i militari hanno fermato due veicoli privi di copertura assicurativa e, uno dei due, anche della revisione. La mancata copertura assicurativa è costata ai trasgressori oltre la sanzione amministrativa, anche il ritiro della carta di circolazione e il sequestro amministrativo del veicolo.

I controlli continueranno senza sosta lungo le arterie stradali di tutta la giurisdizione della compagnia di Isili nell’ambito del piano di contrasto dei reati contro il patrimonio e del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope disposti dal Comando Provinciale di Nuoro.