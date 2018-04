Ryanair lancia una nuova rotta per l’estate 2018 e 6 nuove rotte per l’inverno 2018 da Cagliari

Cagliari, 12 Apr 2018 – Ryanair ha lanciato oggi la sua programmazione 2018 da Cagliari che include una nuova rotta da Cagliari a Manchester, operativa nell’estate 2018 con due voli a settimana, e sei nuove rotte per l’inverno 2018/2019 verso Baden-Baden, Dusseldorf W., Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia M., tutte con frequenza di due voli a settimana.

La programmazione di Ryanair da Cagliari per il 2018 offrirà: 1 nuova rotta per l’estate 2018: Manchester (2 voli a settimana); 6 nuove rotte per l’inverno 2018/2019: Baden-Baden, Dusseldorf W., Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia M. (tutte con 2 voli a settimana); 24 rotte in totale; 1,6 milioni di clienti p.a. e 1.200*posti di lavoro “in loco”.

I clienti e visitatori di Cagliari possono ora prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019, approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui: Prezzo garantito – se si trova una tariffa più economica, sarà rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di € 5; Massima puntualità – il 90% dei voli sarà in orario; tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25, un bagaglio da 20 kg; Voli in coincidenza a Roma, Milano e Porto, e a seguire da altri aeroporti e Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%.