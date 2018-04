Incendio di un ovile di Jerzu, morte diverse capre e sulle cause delle fiamme indagano i carabinieri della locale compagnia

Jerzu (Nu), 12 Apr 2018 – Risale alle prime ore di questa mattina il rogo che si è originato per cause in corso di accertamento presso un ovile del comune ogliastrino.

Una concitata segnalazione telefonica sull’utenza 112 del Comando Compagnia Carabinieri di Jerzu ha segnalato il fatto, facendo intervenire immediatamente sul posto i militari del posto e della locale squadriglia.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti in modo letale diversi caprini. Sul posto anche i Vigli del Fuoco di Lanusei giunti luogo dell’evento, per domare le fiamme.

Indagini in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Jerzu.