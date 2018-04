Giunta Sardegna: le altre delibere approvate oggi

Cagliari, 12 aprile 2018 – La Giunta regionale, riunita questa mattina nella sala Emilio Lussu a Villa Devoto, sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, ha approvato su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini una rimodulazione dell’intervento di completamento dei lavori di sovralzo della diga di Maccheronis sul Rio Posada, destinando 1.800.000 euro del Piano regionale infrastrutture all’Ente acque della Sardegna. La somma è parte di un finanziamento da 2 milioni di euro, originariamente assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per opere di ampliamento della diga, che con i restanti 200 mila euro provvederà al completamento dei lavori di movimentazione dello scarico di superficie.

L’assessore Balzarini ha, inoltre comunicato che il Piano nazionale dighe (delibera CIPE n. 54 del 2016) ha destinato all’Enas una somma di 5 milioni di euro per l’ampliamento del serbatoio della stessa diga a cui si aggiungeranno ulteriori 3,5 milioni di euro derivanti dalla risoluzione del contenzioso, in via di definizione, tra il Consorzio e la ditta appaltatrice. Anche questa somma sarà posta in capo a Enas per il completamento delle opere di sovralzo e per la realizzazione dello scarico aggiuntivo.

Approvata inoltre una rimodulazione degli interventi nel porto di Calasetta che pone in capo all’Amministrazione regionale l’attuazione in gestione diretta delle opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo dei fondali, finanziate per un milione di euro del Fondo di coesione sociale 2014-2020. Il Comune di Calasetta, inizialmente delegato all’attuazione delle opere, ha infatti proposto che le stesse vengano gestite dall’Assessorato che già cura un primo intervento in fase di attuazione avanzata per 6 milioni di euro. Considerato che i due progetti prevedono opere sostanzialmente integrative, con la rimodulazione si intende garantire maggiore efficacia e rapidità dell’azione amministrativa.

Sanità – Su proposta dell’assessore Luigi Arru sono state ripartite parzialmente le risorse destinate alle aziende sanitarie per la copertura dello squilibrio dei bilanci. Approvato il Regolamento per l’accreditamento dei degli enti formatori che saranno autorizzati a tenere i corsi per l’uso dei defibrillatori; l’esecutivo ha dato il via libera anche alla rideterminazione delle risorse per l’accordo integrativo coi medici di famiglia e all’assegnazione di 2 milioni 200 mila euro all’Izs per specifiche attività.

Bilancio – Su proposta dell’assessore Raffaele Paci è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate.