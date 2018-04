Gdf: eseguito un sequestro preventivo di un immobile a risarcimento di un debito con l’erario di oltre 45.000 €.

Cagliari, 12 Apr 2018 – Nell’ambito di un’attività di Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura della repubblica di Cagliari, i militari della Guardia di Finanza del capoluogo isolano, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di un immobile nella disponibilità del rappresentante legale di una società operante nel settore dei giochi e delle scommesse.

L’attività di indagine ha preso in esame la circostanza per cui la società in questione – in virtù di un contratto che la obbligava a versare ad una concessionaria dell’agenzia dei monopoli e delle dogane le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico (la tassa sulle giocate on line effettuate tramite videopoker) – dopo un primo periodo di pagamenti regolari, ha cominciato a ottemperare con ritardo per poi non corrispondere più alcuna cifra.

Gli approfondimenti eseguiti dagli investigatori delle Fiamme Gialle, hanno consentito di quantificare con precisione l’ammontare della cifra non corrisposta – € 45.098,56 – nonché di definire in capo al rappresentante legale della società la commissione del reato di peculato, non avendo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, versato somme di denaro costituenti tributo di cui aveva la responsabilità di corresponsione all’erario.

Per questi motivi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i finanzieri del Gruppo di Cagliari hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di un immobile di proprietà del legale rappresentante della società fino alla concorrenza del debito erariale dovuto.