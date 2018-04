Agenti della Squadra Volanti della Questura di Oristano denunciano denunce per furto aggravato e porto abusivo di armi

Cagliari, 12 Apr 2018 – Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, su notizia acquisita da personale della Squadra Nautica, le Volanti della Questura di Oristano nella tarda serata di ieri, hanno denunciato due persone per furto aggravato commesso all’interno del Consorzio delle cooperative di Cabras “Pontis”.

Gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti all’interno del Consorzio e, notate le autovetture dei pescatori di frodo e gli stessi ancora sulla barca in fase di pesca, si sono defilati per non essere visti. Nel frangente è stato fatto avvicinare il personale addetto al controllo della cooperativa, al quale sono state date le dovute indicazioni al fine di permettere alle pattuglie di poter poi fermare i pescatori una volta sbarcati.

Dopo poco tempo i ladri sono tornati a riprendere i propri mezzi per allontanarsi in direzione SP 6 percorrendo le strade adiacenti allo stagno. Gli operatori, pertanto, hanno imboccato la stessa strada dove poi hanno fermato i sospettati.

Quindi sono state effettuate le perquisizioni personali e ai mezzi utilizzati, con il riscontro di circa 50 chili di pesce fresco pescato oltre a tutta l’attrezzatura necessaria per l’attività di frodo.

Successivamente, eseguiti gli accertamenti di rito, sia B.E. che il L.V. sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato. A B.E. inoltre, è stato contestato anche il reato di porto abusivo di armi, in quanto dalla perquisizione alla sua autovettura, sono stati rinvenuti 4 coltelli dai 18 ai 33 cm di lunghezza.