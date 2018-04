Turismo, con partecipato incontro pubblico all’aeroporto di Cagliari è partito il percorso di costruzione del nuovo piano strategico

Cagliari, 11 Apr 2018 – “Oggi abbiamo iniziato il percorso che ci porterà ad avere il Piano strategico del turismo e sarà un processo veloce, ma non calato dall’alto. Vogliamo infatti che ‘Destinazione Sardegna 2018-2021’, attraverso incontri tematici e gli apporti che arriveranno dal sito SardegnaParteciPA, nasca in modo condiviso e partecipato entro l’estate in modo che, con la imminente costituzione della Dmo regionale, possiamo subito iniziare il lavoro di programmazione sul 2019”.

Lo ha detto questo pomeriggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas l’assessora del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas, che ha introdotto il primo dei tre incontri preliminari mirati a informare e coinvolgere operatori e cittadini sul percorso di lavoro fissato dall’Assessorato.