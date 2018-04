Riunione si sono riunite a Bonorva (SS) amministrazioni comunali Zps Sic Campeda: dichiarazione della consigliera regionale Daniela Forma

Cagliari, 11 Apr 2018 – Questa mattina in una riunione presso il Comune di Bonorva dove hanno partecipato le amministrazioni comunali dei comuni di Bonorva, Sindia, Semestene, Pozzomaggiore, Macomer, Silanus, Bolotana e Bortigali, comuni compresi nel perimetro della ZPS denominata Altopiano di Semestene, si è discusso del bando legato alla azioni di tutela dei siti Natura 2000. Il bando prevede la realizzazione di infrastrutture verdi finalizzate al ripristino della connessione ecologica e alla riduzione della frammentazione degli habitat naturali e semi naturali come la sostituzione di elementi di infrastrutturazione obsoleti con tecniche di ingegneria naturalistica, ma la principale problematica emersa, è l’esclusione della possibilità di vedere finanziati interventi anche minimi di infrastrutturazione quale ad esempio la manutenzione ordinaria della viabilità esistente. Questo nonostante tra le azioni di salvaguardia del piano di gestione approvato dallo stesso Assessorato all’Ambiente vi sia proprio la manutenzione della viabilità esistente, in quanto una viabilità in ottimo stato garantisce una maggiore sorveglianza, presidio e tutela del territorio ed una minore incidenza del rischio che si commettano reati ambientali, oltre al fatto che all’interno delle aree Natura 2000 si registra la presenza di numerose aziende zootecniche che trarrebbero ovvi vantaggi da una rete viaria interna efficiente così come la valorizzazione ai fini turistici dei numerosi siti archeologici presenti in ZPC e pSIC.

Questo argomento era stato ripreso nelle scorse settimane anche dall’Onorevole Forma che con una interpellanza rivolta all’Assessore all’Ambiente rilevava le medesime carenze. Si chiede quindi all’Assessore all’Ambiente una rettifica del bando con l’inserimento degli interventi di manutenzione viaria interna che ovviamente non impedirebbe in alcun modo la realizzazione di tutti gli altri interventi previsti dal bando, anzi completerebbe le azioni di salvaguardia a favore delle aree Natura 2000. Com