Plus Ovest, il direttore della Ats Assl di Cagliari incontra i sindaci del Distretto

Cagliari, 11 Apr 2018 – Il direttore di Ats Assl Cagliari, prof. Luigi Minerba, ha incontrato ieri i Sindaci afferenti al Distretto Cagliari Area Ovest e i referenti dell’Ufficio di Piano. L’occasione è stata la Conferenza di Servizi Ambito Plus Area Ovest. Ad aprire i lavori è stata Marina Madeddu, sindaca del Comune capofila Villa San Pietro, che ha affermato: “Accogliamo con grande favore la presenza ai nostri lavori del neo Direttore dell’Ats Assl Cagliari cogliendone un segnale di precisa volontà di partecipazione, ascolto del territorio e confronto, presupposti fondamentali affinché il Plus area Ovest possa esprimere appieno tutte le sue enormi potenzialità, in termini di benessere, nel senso più ampio del termine, delle nostre comunità. Per raggiungere tale obiettivo è assolutamente necessaria la stretta e puntuale sinergia tra tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito”.

“L’integrazione sociosanitaria è la vera sfida– ha spiegato il Direttore della ASSL di Cagliari nel suo intervento – così come il rilancio dei Plus, strumento fondamentale per il governo del territorio. Il Plus non può più solo ragionare in termini di assistenza ma deve anche occuparsi di promozione della salute, anche all’interno del piano regionale di prevenzione, che non può prescindere dal coinvolgimento degli enti locali”. “Ats trova nei Distretti il luogo di incontro e di scambio tra bisogni dei cittadini e risposte da un punto di vista sociale e sanitario – ha concluso Minerba -. Per questa ragione è fondamentale la condivisione di progetti e di idee”.

Nell’occasione si è anche parlato della proposta di emanazione delle nuove “Linee guida per la predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona – Plus per il triennio 2018-2020 (in via dia approvazione da parte della Regione Sardegna) e di progetti in cantiere, tra cui il Progetto Includis, per il quale l’Ufficio di Piano ha appena predisposto il bando per l’attivazione di 43 tirocini di inclusione sociale e lavorativa. Il progetto della Regione Sardegna, cui ha aderito il Plus Ovest, prevede la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, residenti in uno dei 16 Comuni del Plus Ovest, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato.

Il clima della riunione è stato molto positivo e collaborativo da parte di tutti i Sindaci e assessori presenti. Com