Pigliaru alla scuola di Bono e a foresta Burgos: doppio appuntamento, venerdì 13, nel Goceano

Cagliari, 11 aprile 2018 – Doppio incontro per il presidente della Regione Francesco Pigliaru, venerdì 13 aprile, prima a Bono e poi, nel pomeriggio, a Forestas Burgos. La mattina, alle ore 10:30, Francesco Pigliaru presiederà alla presentazione del progetto vincitore per la scuola del nuovo millennio di Bono, nell’ambito del progetto Iscol@. Appuntamento all’Istituto comprensivo di via Stazione assieme a studenti, insegnanti, cittadini e amministratori locali.

Nel pomeriggio è invece in programma la visita del compendio dell'ex scuola di Polizia a cavallo di Foresta Burgos. Successivamente, nei locali di Forestas ci sarà un incontro pubblico sulla manifestazione di interesse per il riuso e la valorizzazione del complesso immobiliare dell'ex scuola di Polizia. Con il presidente Pigliaru parteciperanno anche gli assessori Cristiano Erriu, Donatella Spano e Pier Luigi Caria.