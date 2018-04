Napoletano identificato e denunciato per una truffa on line dai carabinieri della Stazione di Bitti

Bitti (Nu), 11 Apr 2018 – Ancora un’altra truffa scoperta dai carabinieri della Compagnia di Bitti. L’operazione di monitoraggio messa in campo dai militari, ha permesso di individuare ancora altri soggetti dediti alla commissione di questa illecita attività. Infatti, al termine dei necessari accertamenti gli uomini e donne dell’Arma della Stazione cc del paese della provincia nuorese, sono riusciti a individuare e denunciare un 50enne pregiudicato, originario di Napoli.

Il malfattore, ha tentato di vendere un elettrodomestico mediante un annuncio pubblicato su un sito specializzato, per la cifra di 300 euro. A cadere nella trappola una signora che ha versato la somma pattuita su una carta prepagata. La donna non ricevendo il prodotto e rendendosi irreperibile il presunto venditore, si è rivolta ai Carabinieri, che grazie alle tecnologie informatiche, hanno ricostruito i movimenti del denaro portando all’identificazione ed al deferimento in stato di libertà del responsabile della truffa informatica, per il quale procederà l’Autorità Giudiziaria competente.