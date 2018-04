A Sassari un giovane di 36 anni esce dal coma e accusa un operaio forestale che avrebbe tentato di ucciderlo: arrestato e trasferito in carcere.

Sassari, 11 Apr 2018 – Singolare episodio a Sassari. Francesco Puddinu, operaio forestale di 47 anni, di Nughedu San Nicolò (SS), che fino a ieri era indagato per lesioni aggravate nei confronti del compaesano di 36 anni, Giovanni Antonio Pedranghelu, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale sassarese e trasferito nel carcere sassarese di Bancali.

L’uomo, dopo essersi risvegliato dal coma, avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stato investito da un’auto e poi scaraventato in un dirupo e, quindi, avrebbe subito puntato il dito contro Puddinu. Con lui era salito in macchina la notte del 24 marzo, per andare in un casolare di campagna a prendere del vino.

L’indomani mattina Pedranghelu era stato ritrovato nel burrone privo di sensi, quindi ricoverato in ospedale con 23 fratture, un polmone perforato ed escoriazioni su tutto il corpo. Dopo il suo risveglio, la famiglia, assistita dall’avvocato Tonino Secci, aveva deciso di portarlo via dal Santissima Annunziata di Sassari perché la vittima temeva una nuova aggressione.