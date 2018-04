Militari della Gdf del Comando provinciale di Cagliari individuano 2 lavoratori in nero.

Cagliari, 10 Apr 2018 – Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Cagliari nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso due distinti controlli.

A Carbonia, i finanzieri della tenenza di Iglesias, hanno individuato, all’interno di un negozio di abbigliamento, una dipendente priva di contratto di lavoro.

I militari, oltre a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione della lavoratrice, hanno contestato una violazione amministrativa fino a 36.000 € (commisurata al periodo di lavoro prestato in nero) ed inviato una segnalazione all’ispettorato territoriale del lavoro, per la prevista adozione del provvedimento di sospensione dell’attività a causa dell’impiego irregolare di personale in misura superiore al 20% del totale della forza lavoro.

Sono state inoltre constatate irregolarità di natura fiscale conseguenti alla percezione degli emolumenti in nero da parte della dipendente, per le quali non sono state operate e versate le previste ritenute previdenziali, quantificate in 800 €.

A Capoterra, all’interno di un negozio di abbigliamento, le fiamme gialle di Sarroch hanno appurato che la dipendente addetta all’attività di sartoria era priva di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego.

Il titolare dell’attività, è stato segnalato alla locale direzione territoriale del lavoro per l’irrogazione di una sanzione fino a 9.000 € con la diffida a regolarizzare il dipendente per il periodo di lavoro prestato in nero

Dall’inizio dell’anno sono 66 i lavoratori in nero scoperti dalla guardia di finanza di Cagliari.