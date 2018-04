Truffe On-line – Un ogliastrino di 45 anni di Baunei paga on-line per affittare appartamento a Milano inesistente, scoperto dai carabinieri il truffatore.

Baunei (Nu), 9 Apr 2018 – I Carabinieri della Stazione di Baunei, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Milano ritenuto responsabile di truffa.

A cadere nella sua trappola, un ogliastrino di 45 anni, che, in cerca di un buon affare, è stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di un appartamento da affittare nei pressi del famoso Castello Sforzesco di Milano, messaggio pubblicato su un noto sito di annunci on-line.

Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, felice di poter visitare per un lungo tempo la città meneghina e di avere finalmente una vista “da re”, ha effettuato il pagamento mediante il versamento dell’importo su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il “locatore” come d’incanto è sparito rendendosi irreperibile.

In seguito, dopo la formale denuncia presentata dalla vittima del raggiro, attraverso una serie di accertamenti, i militari sono riusciti ad identificare il l’uomo per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanusei.

Pertanto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, invita i cittadini a sporgere immediata denuncia nei comandi Arma dislocati in tutta la provincia. Sono attualmente in corso attività finalizzate anche all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.