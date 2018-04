Rapina in un market di Villasimius, arrestato autore dai carabinier del paese costiero e della compagnia di San Vito.

San Vito (Ca), 9 Apr 2018 – Questo pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno arrestato Battista Arrai, di 31 anni, residente a Villasimius con precedenti di polizia, per rapina aggravata.

L’uomo intorno alle 13:30 di oggi con il viso coperto da un passamontagna e con in mano un coltello, ha minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso, qualche centinaio di euro per poi dileguarsi a piedi. L’immediato allarme alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di San Vito e le utilissime indicazioni dei dipendenti del supermercato, hanno consentito di attivare le ricerche e rintracciare il rapinatore che stava per entrare in un’abitazione per nascondersi. Quindi è stato bloccato, perquisito è trovato in possesso del passamontagna del coltello e dei soldi ancora in tasca.

Il denaro dopo i primi accertamenti è stato restituito al responsabile dell’Eurospin e invece il disoccupato del paese è stato immediatamente portato in caserma da dove verrà trasferito al carcere di Uta.

Durante la rapina all’interno del centro commerciale c’erano pochi clienti e nessuno, a parte lo spavento, ha riportato lesioni.