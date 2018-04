Mirtò a Porto Cervo il prossimo 14 Aprile 2018

Porto Cervo (SS), 9 Apr 2018 – Il prossimo 14 Aprile, grazie all’accordo siglato con il Consorzio Costa Smeralda, Mirtò sbarcherà a Porto Cervo con l’Anteprima del Festival Internazionale del Mirto. Infatti la Costa Smeralda, simbolo di una Sardegna d’élite nel mondo, capace di ospitare Re e Regine, imprenditori e magnati, ora accoglie le eccellenze sarde.

Oltre cinquanta espositori sardi legati al mondo Mirtò proporranno i loro prodotti e la loro creatività: artigiani, chef, piccoli e grandi imprenditori sardi che con tenacia e passione non smettono mai di raccontare la propria terra.

La Cucina e il Mirto saranno i grandi protagonisti dell’evento.

La Cucina: dopo quella stellata dei grandi chef di fama mondiale, arriva a Porto Cervo l’arte culinaria figlia della cultura sarda, protagonista del programma televisivo di Rete 4 “Ricette all’Italiana” condotto da Davide Mangacci.

Due puntate del programma saranno registrate proprio a Porto Cervo il 14 aprile durante l’evento fortemente voluto dal Consorzio Costa Smeralda. Davanti a telecamere e fornelli si cimenteranno quattro chef sardi che proporranno piatti tipici della Sardegna in particolare del territorio Gallurese. Sarà poi una apposita giuria a decretarne il migliore.

Il Mirto: l’altro grande protagonista dell’evento, con un’area espositiva interamente dedicata ai produttori sardi che, all’interno dei propri stand, offriranno i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei frutti di una pianta simbolo della macchia mediterranea.

Non solo Cucina e Mirto: la Costa Smeralda, con l’intento di proporre iniziative per allungare la stagione turistica che non sia solo mare, sarà una vetrina per le aziende del Consorzio del Vermentino DOCG e per i produttori locali di olio.

Non mancheranno gli stilisti sardi, capaci di rappresentare in modo unico e originale la tradizione sartoriale isolana. Tra questi “IsoleFaber”, team di stilisti associati molto conosciuti in ambito territoriale al quale va riconosciuto anche il merito di aver saputo trasformare la sartorialità sarda adattandola al contemporaneo mondo della Moda.

Da segnalare, inoltre, la presenza di alcuni produttori con il marchio di qualità del Parco di Porto Conte.

Per raccontare l’evento di Porto Cervo sarà presente Sardegna Immaginare, magazine semestrale leader di settore nella diffusione in Sardegna e vera eccellenza sarda nell’immenso panorama dell’editoria nazionale, con numeri da far invidia a importanti testate italiane.

Il programma della giornata sostenuta dal Consorzio Costa Smeralda prevede l’alternarsi di esibizioni, dal folklore agli antichi giochi della Sardegna, presentati in abiti Poveri del 900 dagli alunni della Classe 3^ A della Scuola Primaria “Giorgio Asproni” di Gonnesa e guidati dalla docente Ornella Boschetto nell’ambito del progetto “Giogus Antigus”, nato per far riscoprire i giochi del passato.

Certa inoltre la partecipazione dei Mamuthones e Issocadores dell’Associazione Atzeni di Mamoiada, reduci da successi e consensi in giro per il mondo anche grazie alla stretta collaborazione con Mirtò.

Alle 18,00, la Piazzetta di Porto Cervo, teatro dell’evento per l’intera giornata, ospiterà la presentazione del Festival Internazionale del Mirto, in programma a Olbia dal 17 al 20 agosto prossimo.

Al termine della presentazione seguirà un intrattenimento musicale curato da Maria Giovanna Cherchi.

Sarà una giornata intensa che offrirà agli ospiti una vetrina delle eccellenze sarde in un contesto unico come quello di Porto Cervo. Il Consorzio Costa Smeralda accompagnerà Mirtò, quale veicolo promozionale, per proporre prodotti realizzati nell'Isola, confermando che tradizione e semplicità possono non solo convivere con l'esclusività ma anche soddisfare il gusto e le esigenze del Jet Set internazionale e contemporaneamente dimostrare che possono contribuire a sostenere i mesi di spalla allungando così la stagione turistica.