Giovane di Elmas già agli arresti domiciliari per il reato di furto evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato dagli agenti di una Volante.

Cagliari, 9 Apr 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Emanuele Fadda 39enne, di Elmas, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di evasione.

Questa mattina verso le ore 08,20, un equipaggio di una Volante, nel transitare in Via San Michele, ha notato un uomo, noto ai poliziotti in quanto pregiudicato, mentre percorreva la via a piedi con al seguito una voluminosa busta.

Quindi è stato immediatamente raggiunto e bloccato e poi è stato controllato ed indentificato. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il giovane fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per un furto commesso in data 24 marzo scorso. Perciò è stato nuovamente dichiarato in arresto ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo previsto per oggi stesso.