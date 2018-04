Fiumicino_ il sindaco Montino lancia la sfida per le elezioni

È iniziato il tour de force che condurrà i cittadini di Fiumicino alle prossime elezioni comunali previste per il 10 giugno 2018. A parteciparvi anche il sindaco uscente, Esterino Montino, che ha deciso di ricandidarsi alla carica di primo cittadino della città capitolina. Una vita dedicata all’impegno politico con il centrosinistra, dopo aver annunciato la propria volontà di provare per un altro mandato, sul profilo Facebook di Esterino Montino ha sottolineato come in caso di sconfitta, non sparirà di certo dalla circolazione: in un’intervista rilasciata ad un magazine online, il politico romano ha ribadito di voler continuare per il bene di Fiumicino e dei suoi cittadini.

L’attuale sindaco di Fiumicino, nato a Roma il 6 aprile del 1948, è Enologo e appassionato di natura e ambiente. I primi passi nella politica arrivano sin da subito, attraverso i canali dei sindacati. Nel 1973 diventa segretario provinciale della Federbraccianti-Cgil, mentre nel 2001 e nel 2006 è senatore prima per il Partito dei Democratici di Sinistra, poi per l’Ulivo. Nel 2008 viene eletto assessore e vicepresidente all’Urbanista della Regione Lazio, assumendo la carica di Presidente al posto di Piero Marrazzo, autosospesosi nel 2009 in seguito allo scandalo di via Gradoli.

Nel 2013 vince la sfida elettorale per la carica di primo cittadino di Fiumicino e, dopo cinque anni lunghi ed intensi, ha annunciato la volontà di proseguire per un secondo mandato.

Esterino Montino è padre di quattro figli e sposato con Monica Cirinnà, di 15 anni più giovane e anche lei appartenente al Partito Democratico. Con sua moglie, nota senatrice, condivide la passione per la politica, ma anche quella per la natura, gli animali ed i viaggi. Montino e Cirinnà si sono conosciuti nel 1993 quando a Roma era sindaco Francesco Rutelli, e si sono sposati nel 2011.

Alle prossime elezioni comunali, Esterino Montino se la giocherà con Mario Baccini, ex Ministro candidato della Democrazia Cristiana, Federica Poggio (coalizione centrodestra) e Fabiola Velli, rappresentante del Movimento Cinque Stelle e consigliera uscente.

Lo scorso 20 gennaio Esterino Montino ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha tracciato il bilancio della propria attività durante il suo primo mandato. Il tutto è riassunto in una pubblicazione di circa 200 pagine, all’interno delle quali sono tracciate con dovizia di dettagli tutte le opere e i piani approvati durante l’amministrazione Montino.

Il suo obiettivo è quello di riconfermarsi alla guida della città romana per proseguire il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, fatto di un migliore assetto urbanistico, con la creazione di oltre 20 km di piste ciclabili e del successo ottenuto con la raccolta differenziata che ha contribuito a migliorare l’ambiente e la salubrità dell’aria a Fiumicino. Si prospetta una campagna elettorale dura ed impegnativa, che porterà il sindaco uscente Esterino Montino a confrontarsi con gli avversari ed i cittadini di Fiumicino.