Denunciati dai carabinieri della Stazione di Capoterra due bracconieri.

Capoterra (Ca), 9 Apr 2018 – Alle ore 16:00 circa di oggi, a Capoterra (Ca), i carabinieri della Stazione della cittadina, al termine di una attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per uccisione e maltrattamenti di animali, esercizio dell’uccellagione, 2 uomini del posto (uno 67 anni, pensionato, pregiudicato, l’altro di 70 anni, pensionato, incensurato)

Nel corso delle indagini, supportate anche da sistema di videosorveglianza, si è constatato che i due, dal 16 novembre del 2016 al 24 novembre 2017, si sono impossessati di un numero imprecisato di volatili da loro catturati mediante trappole a laccio del tipo “a terra”.

Quindi, a seguito della perquisizione domiciliare sono stati recuperati e sequestrati 30 circa crini in nylon, alcuni dei quali predisposti per l’uccellagione, presso l’abitazione di uno dei 2 (quello con precedenti) e 70 circa archetti in ferro utilizzati per il confezionamento delle trappole, presso l’abitazione dell’altro uomo.