“Web sicuro – I ragazzi e la rete”: Campagna di sensibilizzazione sul disagio minorile.

Sassari, 9 Apr 2018 – Nell’ambito del progetto Blue Box, prosegue l’iniziativa “Web Sicuro – I ragazzi e la rete” con l’incontro con gli alunni delle scuole media di Benetutti-Bultei e Nule, che si è tenuto oggi 9 aprile alle ore 9.30, presso l’Istituto Comprensivo di Benetutti.

L’appuntamento, promosso grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e “Lions Club Sassari Host e Lions Club Goceano”, ha visto la partecipazione di una equipe composta da personale specializzato dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari, della Polizia Postale e Telecomunicazioni e da uno psicologo dell’Asl.

Nel corso dell’iniziativa sono state fornite risposte alle pressanti domande avanzate dai giovani studenti circa le situazioni di disagio personale e familiare che possono dare adito, anche in forma sommersa, a episodi di bullismo e cyberbullismo.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato numerosi studenti, sono stati forniti anche i strumenti utili ai nuovi “nativi digitali” per comprendere la pericolosità delle cd “sfide estreme” e dei “giochi di ruolo”. Infine sono stati dai preziosi consigli circa le modalità da seguire per accedere in totale sicurezza ad Internet. Com