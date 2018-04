Calcio – Sintesi partite di serie A, trentunesima giornata.

Napoli dal baratro al trionfo nell’ultimo quarto d’ora. I partenopei si riportano a 4 punti dalla Juventus riacciuffando negli ultimi secondi del recupero un successo che sembrava ormai compromesso dopo che il Chievo era riuscito a passare in vantaggio. Riequilibra Milik all’89’, fa esplodere il San Paolo Diawara. In coda vittorie importantissime per Crotone e Verona.

Napoli-Chievo 2-1 – Tonelli e Diawara sostituiscono gli squalificati Albiol e Jorginho, gli altri sono i fedelissimi di Sarri. Maran piazza Giaccherini (un ex) dietro le punte Meggiorini e Inglese. Linee di difesa e centrocampo molto compatte per il Chievo, che può permettersi di aspettare gli avversari. È il Napoli, ovviamente, che deve costruire e fa fatica ad aggirare la barriera gialloblù. Al quarto d’ora ‘solito’ cross di Insigne per Callejon che da due passi alza sulla traversa l’ottima opportunità. Insigne ci prova da lontano, Sorrentino blocca facilmente. I partenopei aumentano la velocità di circolazione e diventano più pericolosi, sfondando a sinistra con Insigne. Hamsik e lo stesso Insigne in diagonale trovano l’esterno della rete. Sorrentino si allunga bene sulla girata di Mertens servito da Insigne.

Nella ripresa il Napoli stringe i tempi. Cross basso di Hysaj, serie di ‘lisci’ e palla a Insigne, che conclude debolmente verso Sorrentino. Grandissima chance al 51′: Mertens cade in area sulla trattenuta di Depaoli e Manganiello indica il dischetto. Lo stesso Mertens si incarica della trasformazione, il duello lo vince però Sorrentino (con Insigne che non riesce a ribadire verso la porta). Cresce la velocità della gara e il Chievo comincia a farsi vedere dalle parti di Reina. Altra occasione partenopea su corner di Mario Rui, il colpo di testa di Mertens viene respinto sulla linea e innesca un batti e ribatti con la difesa clivense che spazza a fatica. Sarri si gioca la carta Milik (sarà determinante): esce Hamsik e il Napoli vira verso un 4-2-4 a trazione anteriore. Il polacco ha un’occasionissima sull’imbucata di Diawara, Sorrentino in uscita gli nega il gol. Tocca a Zielinski, che rileva Allan. Ma la sostituzione l’ha azzeccata pure Maran, inserendo un altro polacco, Stepinski, per Meggiorini nei primi minuti della ripresa. Al 73′ Koulibaly sbaglia il passaggio verso il centrocampo, Giaccherini capisce tutto, irrompe sul pallone e libera Stepinski, che non dà scampo a Reina. San Paolo ammutolito, Napoli avanti con rabbia. Corner di Callejon, stacca Tonelli, traversa. Insigne a giro, Sorrentino respinge in tuffo. Poi è Bani a salvare il risultato anticipando sottomisura Milik sul servizio di Insigne. Imbucata sempre del n.24, Callejon ci arriva ma devia a lato. Insigne ci riprova all’89’ e questa volta l’inserimento di testa di Milik vale il pari. Recupero infuocato. Milik viene anticipato sotto porta. Proprio al 93′ (ultimo di recupero), da azione d’angolo la palla arriva in piena area a Diawara che trova la stoccata vincente.

Crotone-Bologna 1-0 – I calabresi hanno fame di punti e si vede, pur in una partita dai ritmi non sconvolgenti. Al 10′ Trotta si accentra e calcia a giro, Mirante tocca quanto basta per farsi ‘aiutare’ dal palo. Poi il portiere felsineo ha un gran riflesso sul tocco ravvicinato di Ricci ben servito da Martella. La squadra di Zenga passa al 25′ con Simy, che si fa trovare puntuale col sinistro sul bellissimo cross di Stoian. I pitagorici lasciano ora l’iniziativa al Bologna, che non dimostra di avere idee. Nella ripresa altra ottima opportunità per Ricci, che facilita il lavoro di Mirante. Il bologna continua a non rendersi pericoloso, il Crotone aggancia la Spal a quota 27.

H.Verona-Cagliari 1-0 – Squadre entrambe in zona pericolosa (molto più grave la posizione degli scaligeri), lo spettacolo ne risente. Poche le note di rilievo fino all’episodio che sblocca il risultato. E’ il 32′ quando, sugli sviluppi di una punizione, il tiro di Fossati viene respinto da Pavoletti. Valeri viene richiamato dal Var e ci vogliono tre minuti per decidere che il giocatore del Cagliari ha toccato il pallone col braccio. Dal dischetto va Romulo che batte Cragno (36′). Var ancora protagonista a inizio ripresa, quando Zuculini trova il gol dopo un’azione insistita, fra batti e ribatti e rovesciate, nell’area sarda: tutto vanificato dal fuorigioco di Cerci, che aveva cominciato l’azione. Nel finale Nicolas diventa protagonista salvando la vittoria in tre nitide occasioni. Il Verona continua a sperare nella salvezza.