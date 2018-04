“Web sicuro – I ragazzi e la rete” Campagna di sensibilizzazione sul disagio minorile.

Sassari, 7 Apr 2018 – Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, promosso dalla Polizia di Stato, proseguono le iniziative.

Un partecipato incontro si è svolto nella serata di venerdì 5 aprile, con i Capi Scout della provincia di Sassari, presso la sede ubicata nella parrocchia “Sacra Famiglia” di via De Gasperi.

L’appuntamento, fortemente voluto dal gruppo Scout Agesci Sassari, è stato tenuto da personale specializzato dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari.

Durante l’incontro, sono state fornite indicazioni sul fenomeno sempre più attuale del bullismo e cyberbullismo.

Un approfondimento è stato fatto su come individuare i primi segnali di disagio giovanile, che i ragazzi esprimono anche attraverso l’iper-connessione alla Rete e che può, in alcuni casi, portare ad un vero e proprio “isolamento sociale”, conosciuto come “Kikomori”, fenomeno nato in Giappone, ma che purtroppo si sta diffondendo tra i giovanissimi anche in Italia.

Infine sono stati forniti preziosi consigli da seguire per accedere in totale sicurezza ad Internet.