Minorenne di Uta trovato aveva avviato una fiorente attività di spaccio: arrestato dai carabinieri della compagnia di Iglesias.

Iglesias, 7 Apr 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato un minorenne di Uta con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, nonostante la giovanissima età, soli 17 anni, aveva messo in piedi un notevole giro di spaccio. Al momento del fermo è stato sorpreso con quasi 1.000€ in contanti, provento dell’attività di spaccio, ed un panetto da quasi due etti di hashish nascosto in cameretta.

I militari della Stazione cc di Decimomannu ha proceduto al controllo di un veicolo intercettato in via San Giacomo, sul quale viaggiavano tre giovani, un maggiorenne e due minori; da subito gli uomini degli equipaggi delle gazzelle, hanno avvertito la grande tensione del più giovane e, quindi, il quasi 18enne è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di alcune dosi di hashish, 10 grammi circa; inevitabile il controllo esteso anche all’abitazione, ad Uta, dove è stata rinvenuta una quantità di droga significativa. Quasi due etti di stupefacente, conservati ed occultati all’interno di involucri in carta stagnola ed una cifra assolutamente incompatibile con la vita da studente 17enne: quasi 1.000€ in contanti. La rivendita della droga detenuta gli avrebbe consentito di guadagnare ancora tra i 1.500 ed i 2.000€ illecitamente.

Il minore, che risultava incensurato, è stato tratto in arresto ed accompagnato presso l’istituto di pena minorile di Quartucciu, mentre la droga ed i soldi sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni. È al vaglio la posizione degli altri due giovani.