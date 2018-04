“La regione incontra le scuole”, a Ozieri studenti e richiedenti asilo dialogano sul tema delle migrazioni

Ozieri (SS), 7 Apr 2018 – “Un momento di proficuo confronto tra gli studenti e i richiedenti asilo per demolire pregiudizi e diffidenze. Abbiamo analizzato tutti gli aspetti che riguardano le migrazioni, dalle motivazioni che inducono tanti giovani a intraprendere viaggi drammatici verso l’Occidente sino all’accoglienza nei comuni della nostra Isola. Vogliamo offrire una base di conoscenze e di indicazioni sul fenomeno migratorio per smontare le false notizie e le verità strumentali che invadono i social e che non hanno alcun reale fondamento”.

Lo ha detto l’assessore agli Affari Generali Filippo Spanu al termine dell’incontro sul tema “Migranti, inclusione e integrazione” che si è svolto al Teatro Oriana Fallaci a Ozieri alla presenza degli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori “Enrico Fermi” e “Antonio Segni” e dei richiedenti asilo che vivono nei centri di accoglienza della cittadina del Logudoro e di Chilivani.

Sono inoltre intervenuti i dirigenti scolastici e i docenti delle due scuole, i sindaci di Ozieri e Tula, Marco Murgia e Gino Satta, il vescovo di Ozieri monsignor Corrado Melis, Angela Quaquero, delegata dal presidente Pigliaru a rappresentare la Regione per le questioni che riguardano l’accoglienza dei migranti, il mediatore culturale Ahmed Naciri e gli operatori dei due Cas.

Le storie dei migranti. Seedy e Lamine, 22 e 17 anni, nati in Gambia, e Sohel, 19 anni, originario del Bangladesh, hanno spiegato le motivazioni del loro viaggio verso l’Occidente. Non è stato un viaggio normale ma una vera e propria odissea tra il deserto del Sahara e il mar Mediterraneo. Seedy, Lamine e Sohel studiano la lingua italiana nel Cpia di Sassari, che ha docenti e classi anche a Ozieri, e coltivano il sogno di una vita diversa da quella che hanno vissuto nei luoghi di origine attraversati da guerre, povertà e forti tensioni religiose.

L’incontro al Teatro Oriana Fallaci ha avuto un particolare significato per le minacce subite dai sindaci di Ozieri e Tula che guidano amministrazioni attivamente impegnate nella realizzazione di progetti finalizzati all’inclusione e all’accoglienza. “Siamo venuti qui – ha spiegato Spanu- per rinnovare il sostegno della a Regione a tutti le amministrazioni comunali che stanno costruendo, pur tra difficoltà e ostacoli, positivi modelli di inclusione. Siamo al loro fianco e in questa occasione lo abbiamo voluto ribadire”.

Dall’incontro sono emerse le incoraggianti esperienze che stanno maturando nel Cas di Ozieri in cui ragazzi sardi e giovani migranti crescono insieme con il dialogo e la reciproca conoscenza. Com