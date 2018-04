F 1 – Gran premio del Bahrain, seconda prova del Mondiale: dominio la pole è di Vettel su Ferrari

Bahrain, 7 Apr 2018 – Dominio Ferrari e pole di Vettel nelle qualifiche del Gp del Bahrain. Il tedesco ‘sorpassa’ il compagno di team Raikkonen nell’ultimo giro utile rifilandogli 143 millesimi. Nelle precedenti due sessioni, avanti Sebastian in Q1 e Kimi in Q2. Dietro le rosse ci sono le Mercedes con Bottas (ad appena 23 millesimi da Raikkonen) che si mette davanti a Hamilton (un decimo dietro il compagno). Il britannico, oltretutto, perderà 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio (decisione già presa prima dell’inizio delle qualifiche). Quinto tempo per Ricciardo, poi Gasly comanda il resto del gruppo a un secondo (e più) di margine.

Verstappen è la vittima eccellente della Q1. L’olandese sbaglia l’approccio in curva 2 e perde il posteriore nella 3, finendo contro le barriere. L’auto non può così partecipare alla Q2, dove segna un ‘no time’ e dovrà partire dalla 15.ma posizione. Le McLaren non confermano, per ora, quanto di buono fatto vedere in Australia: entrambe fuori in Q2, con Alonso 13° e Vandoorne 14°.