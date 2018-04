Personale della Polizia di Stato di Sassari denuncia un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sassari, 6 Apr 2018 – Nella serata di ieri, personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Tempio Pausania ha denunciato un 45enne sassarese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un servizio di vigilanza a perlustrazione stradale, hanno proceduto al controllo di un veicolo. Il conducente, in evidente stato di ubriachezza, ha mostrato un certo nervosismo ed è stato subito sottoposto all’alcooltest, che è risultato positivo. In seguito, l’uomo ha continuato a mostrare segni d’insofferenza e nervosismo e tale atteggiamento ha indotto i poliziotti ad effettuare un controllo più approfondito, anche perché l’uomo è risultato avere precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Pertanto gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione personale che ha dato esito positivo: infatti, nella tasca del giubbotto è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente cocaina.

Quindi gli agenti hanno esteso la perquisizione all’autovettura dove hanno trovato, all’interno del bagagliaio, una busta con dentro della marijuana e successivamente, nell’abitazione del denunciato hanno sequestrato circa 10 grammi di canapa indiana.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e inoltre gli è stata anche ritirata la patente di guida.