I militari della Guardia di Finanza di Cagliari individuano 7 lavoratori in nero.

Cagliari, 6 Apr 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari e della Tenenza di Sanluri, nell’ambito dell’azione a contrasto del lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato due controlli al termine dei quali sono stati identificati 7 lavoratori in nero.

Nel primo caso, all’interno di un autolavaggio dell’hinterland cagliaritano, sono stati scoperti tre soggetti – pari al 100% della forza lavoro trovata – privi di qualsiasi regolarizzazione formale del loro rapporto di impiego.

Nel secondo caso, presso un cantiere edile nella zona della Marmilla, i finanzieri hanno rilevato che il committente dei lavori si è avvalso di quattro lavoratori completamente “in nero”.

Quindi gli uomini e donne della Gdf, oltre a diffidare i datori di lavoro alla regolarizzazione dei dipendenti, hanno contestato una violazione amministrativa fino a 9.000€ per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato ed inviato una segnalazione all’ispettorato territoriale del lavoro, per la prevista adozione del provvedimento di sospensione dell’attività a causa dell’impiego irregolare di personale in misura superiore al 20% del totale della forza lavoro.

La lotta al lavoro “nero” e irregolare attraverso interventi ispettivi, punta non solo al recupero delle imposte e dei contributi evasi dai datori di lavoro, ma anche a contrastare le più gravi forme di sfruttamento e prevaricazione ai danni dei lavoratori, specie se in condizioni di particolare debolezza.