Evade dagli arresti domiciliari e va in giro in bicicletta infastidendo anche i passanti: nuovamente arrestato dai carabinieri

Sanluri, 6 Apr 2018 – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri, nella tarda mattinata di oggi hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari Mattia Tocco, di 24 anni, disoccupato di Nuraminis, con precedenti di polizia, colto in flagranza mentre, incurante della misura cautelare impostagli, girovagava per la frazione di Villagreca, comune di Nuraminis, in bicicletta.

Poco prima alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un giovane, che per le strade della frazione, importunava e infastidiva i passanti. Giunti sul posto i militari, hanno individuato il giovane e una volta identificato lo hanno nuovamente arrestato.

Il pregiudicato si trovava ai domiciliari a seguito del suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, effettuato sempre dai militari del Nucleo Radiomobile di Sanluri, la notte del 8 ottobre scorso, dopo che, mentre era alla guida della propria autovettura, ignorando l’alt impostogli dai militari ad un posto di controllo era fuggito andando poi a speronare una delle auto dei carabinieri postesi al suo inseguimento.

Quindi il giovane, dopo le formalità di rito è stato ricondotto presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di domani.