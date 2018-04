Denunciato allevatore di Monserrato dai carabinieri della compagnia di Dolianova per smaltimento illecito di rifiuti e di carcasse di animali.

Dolianova (Ca), 6 Apr 2018 – Quest’oggi, i carabinieri della Stazione di Monastir (Ca), congiuntamente al personale del comando carabinieri forestale del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cagliari, hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti e di carcasse animali un 57enne di Monserrato (Ca), allevatore e socio di una azienda zootecnica di Serdiana.

I militari hanno accertato che presso l’azienda, l’allevatore aveva sversato illecitamente grossi quantitativi di liquami derivanti dall’attività di allevamento bovini in una superfice di terreno di circa 300 mq interessando alcuni canali utilizzati per l’irrigazione di campi coltivati con conseguente rischio di inquinamento per le falde acquifere e smaltito illecitamente numerose carcasse di bovini, sotterrandole o abbandonando le stesse in campagna non ottemperando alle previste prescrizioni.

L’area è stata posta sotto sequestro.