Romano di 57 anni denunciato dai carabinieri in stato di libertà per detenzione di arma clandestina

Carbonia, 5 Apr 2018 – I carabinieri della Stazione di Calasetta hanno denunciato in stato di libertà un 57enne romano, residente a Calasetta per porto illegale di armi.

Nella giornata di ieri, i militari, impegnati in un pattugliamento della periferia del centro abitato, durante un posto di controllo, hanno notato un’auto procedere, in direzione opposta, che ad elevata velocità, transitava sulla SS 126 verso Calasetta, all’altezza del distributore, dove poi ha eseguito una pericolosa manovra di sorpasso. Intimato l’alt, il conducente non si è fermato ed ha proseguito la sua marcia ad elevata velocità nel tentativo di darsi alla fuga, rischiando di mettere in pericolo l’incolumità degli altri utenti.

A questo punto i militari hanno azionato i dispositivi luminosi e acustici di segnalazione e, dopo una breve rincorsa, sono riusciti a bloccare l’autovettura all’ingresso del paese.

Quindi è stato identificato il conducente, sottoposto a perquisizione personale e veicolare con esito positivo e, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 22,5 cm con lama di 6 cm, occultata nella tasca interna del giubbotto, detenuto illegalmente e quindi sottoposto a sequestro. Oltre alla denuncia penale, all’uomo sono state contestate due infrazioni al codice della strada per sorpasso in prossimità dell’intersezione e per inottemperanza all’alt con decurtazione di 13 punti della patente che veniva ritirata.