Giovane cagliaritana di 30 anni arrestata dai carabinieri della compagnia di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 5 Apr 2018 – Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della stazione di Ca-San Bartolomeo, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la cagliaritana Cristina Camedda, di 30 anni, poiché durante un ordinario servizio di perlustrazione volto al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Sant’Elia, la donna è stata notata con fare particolarmente sospetto nei pressi di via Schiavazzi. Pertanto, la presunta spacciatrice è stata fermata dalla pattuglia dell’Arma, sottoposta a perquisizione personale e trovata in possesso di alcune dosi di hashish. Quindi la perquisizione stata estesa al domicilio della ragazza, luogo in cui è stato rinvenuto un chilogrammo di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi circa, 15 dosi di metadone, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

A questo punto la giovane cagliaritana è stata dichiarata in arresto e ultimate le formalità di legge accompagnata nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi