Gdf Cagliari: sequestrate 24 dosi di cocaina e un giovane cagliaritano arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 5 Apr 2018 – Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti, i baschi verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Cagliari, nella serata di ieri, hanno arrestato R.C., di 28 anni, cagliaritano.

I finanzieri, nel corso di controlli effettuati nel quartiere Sant’Elia, hanno fermato il ragazzo un giovane mentre era a bordo di uno scooter e quindi lo hanno perquisito e trovato in possesso 5,3 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, un telefono cellulare e 230 € in banconote di piccolo taglio.

Il 28enne, già gravato da specifici precedenti in materia, è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.

Inoltre al cagliaritano le Fiamme Gialle hanno contestato al ragazzo la guida senza patente (già sottoposta a provvedimento di revoca) e la mancata copertura assicurativa del mezzo, oltre che la mancanza della carta di circolazione e della revisione.