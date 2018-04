Entra in sala slot a Caravaggio e uccide un uomo e la sua compagna. Il killer è il fratello

Bergamo, 5 Apr 2018 – Una sparatoria con due vittime ha terrorizzato ieri sera una sala slot di Caravaggio, attorno alle 18,15. Il duplice omicidio avvenuto in via Treviglio, lungo l’ex statale Padana Superiore, all’interno della sala slot Gold Cherry.

In un primo momento si era pensato all’azione di rapinatori sanguinari e senza scrupoli. Poi si è fatta strada l’ipotesi del delitto passionale maturato in un ambiente familiare. Ha infatti confessato nella notte il presunto omicida, fratello di una delle vittime.

Le vittime sono un uomo e una donna, una coppia italiana di 51 e 40 anni che si trovava nel locale. Sono Carlo Novembrini, originario di Gela, e Maria Rosa Fortini, nata a Crema, sua compagna: entrambi erano residenti a Sergnano, in provincia di Cremona.

Carlo Novembrini, è stato precisato da ambienti giudiziari, sarebbe stato in carcere al 41 bis. Lui e Maria Rosa sono stati freddati con quattro colpi di pistola. La sparatoria ha seminato il panico nel locale, che a quell’ora era affollato, e in tutta la zona circostante.

Nella notte è stato fermato e ha confessato l’uomo che sarebbe responsabile del duplice assassinio. Si tratta del fratello minore di Novembrini. Era arrivato sul posto alle 18.15 con la propria auto, accompagnato dalla sorella, rimasta fuori ad aspettare. Una volta entrato senza esitazioni ha sparato su Carlo Novembrini per poi rivolgere l’arma sulla sua compagna Maria Rosa Fortini che aveva cercato di difenderlo. Il movente sarebbe passionale, forse dovuto a una vecchia relazione tra la vittima e la cognata, moglie del killer. Questi ha agito a viso scoperto ed è stato ripreso dalle telecamere presenti nella struttura, dove in molti lo hanno visto in faccia. I due sospettati, subito rintracciati, sono stati portati intorno a mezzanotte nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Treviglio dove si è svolto l’interrogatorio concluso con la confessione dell’uomo. Il morto, artigiano di 51 anni, in passato aveva fatto parte di un clan mafioso attivo nella zona di Gela, in Sicilia.