Ambiente, bando siti natura 2000 da 9 milioni di euro: due eventi formativi e quesiti online

Cagliari, 5 Apr 2018 – L’assessorato della Difesa dell’ambiente mira a informare al meglio i potenziali beneficiari sulle finalità del bando da oltre 9 milioni di euro per infrastrutture verdi, ripristino di habitat sensibili e altri interventi volti alla tutela della biodiversità delle aree della Rete Natura 2000. “La partecipazioni agli incontri informativi è importante per chiarire tutti gli aspetti di un’azione che può realmente promuovere per promuovere un’economia più verde e competitiva con un uso efficiente delle risorse e una valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”, afferma l’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano.

Due gli appuntamenti in programma: a Sassari, il 9 aprile (dalle 11 alle 13,30 nella Sala Consiliare in piazza del Comune) e a Cagliari, il 13 aprile (dalle 11 alle 13,30 nella sala anfiteatro in via Roma 253). Il Servizio tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato, allo scopo di organizzare con la massima efficienza gli incontri, invita gli interessati a registrarsi sul modulo https://it.surveymonkey.com/r/J6XTKN7. In questa sede sarà anche possibile presentare da subito eventuali quesiti relativi al bando.