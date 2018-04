A Lodè i carabinieri incontrano gli studenti delle scuole medie per il progetto “cultura della legalità”

Bitti (Nu), 5 Apr 2018 – Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bitti e il Comandante della Stazione Carabinieri di Lodè, hanno incontrato gli studenti delle scuole medie del piccolo comune della Baronia per affrontare insieme ai giovani le delicate tematiche del bullismo, della violenza tra coetanei, abuso di alcol e avvicinamento al mondo della droga.

I ragazzi, accompagnati dal corpo docenti, hanno assistito con grande partecipazione all’incontro, dimostrando una sana e vivace curiosità verso il mondo delle Forze dell’Ordine ed in particolar modo per la Divisa, l’organizzazione e la presenza dell’Arma dei Carabinieri anche nelle comunità più remote. Le domande poste dai giovani, la loro naturale curiosità e l’entusiasmo dimostrato hanno dato vita ad un incontro colloquiale e piacevole, con momenti di sincera allegria.

Grazie alla versatilità dei temi affrontati, il giovanissimo pubblico ha notevolmente apprezzato anche la visione del video istituzionale dell’Arma dei Carabinieri che, con la descrizione delle peculiari specialità che la compongono ha sicuramente catturato l’interesse dei giovani intervenuti.

L’incontro, fa parte di una serie di eventi inseriti nel progetto della “Cultura della Legalità”, di cui l’Arma dei Carabinieri si è resa parte attiva e protagonista grazie alla presenza su tutto il territorio nazionale delle Stazioni, il cui personale si prodiga ogni giorno per garantire quel “buon ordine” che da più di due secoli accompagna il nostro rapporto con le popolazioni.

Grazie all’ottimale e apprezzata collaborazione con l’ente scolastico di Lodè, con cui la Stazione Carabinieri collabora anche per fornire supporto ai giovani ed alle loro famiglie, si è confermata la vicinanza e la totale disponibilità dei Carabinieri a vivere in maniera integrata il delicato territorio nuorese. Com