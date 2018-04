Voto di scambio, arrestato il deputato regionale Salvino Caputo di Noi con Salvini: indagati anche i leghisti Pagano e Attaguile

Termini imerese, 4 Apr 2018 – C’è anche il deputato leghista Alessandro Pagano tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto per voto di scambio dell’ex deputato regionale Salvino Caputo, di suo fratello Mario e di un’altra persona. “L’onorevole Pagano non ha ancora ricevuto alcun avviso di garanzia”, spiega il suo legale Antonino Caleca. Ma per il neo eletto deputato, la Procura ha chiesto l’utilizzo di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali registrate nel corso dell’inchiesta. Iscritto nel registro degli indagati anche Angelo Attaguile, segretario di ‘Noi con Salvini’ in Sicilia.

Sono complessivamente venti gli indagati nell’inchiesta sfociata nei tre arresti. Tra questi, anche l’assessore comunale alla Pubblica istruzione di Termini Imerese, Loredana Bellavia, il consigliere comunale Michele Galioto e il dipendente comunale Agostino Rio.

Il leader della Lega ha convocato per domani mattina a Roma i vertici siciliani di Noi con Salvini, costola regionale del suo partito. Lo si apprende da fonti catanesi. Salvini vuole rendersi conto della situazione e, affermano le stesse fonti, si sarebbe detto pronto a commissariare il movimento in Sicilia, dove alle recenti Politiche ha ottenuto quasi il 5,5% dei consensi.

L’inchiesta ha preso il via da un esposto anonimo inviato nell’aprile 2017 ed è tutt’altro che conclusa, come ha confermato in conferenza stampa il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, spiegando che per Salvatore Caputo “il voto di scambio era un’attività che esercitava in modo sistematico”.

Caputo è finito in manette con l’accusa di attentato contro i diritti politici del cittadino per “avere determinato con l’inganno gli elettori all’esercizio del loro diritto politico in senso difforme dalla loro volontà” precisa la Procura di Termini Imerese sulla misura cautelare che riguarda, oltre ai fratelli Caputo, anche Benito Vercio, il “procacciatore di voti”.

I tre “con un articolato disegno criminoso” avrebbero fatto in modo che, “a fronte della candidatura all’Ars di Mario Caputo il corpo elettorale fosse orientato a pensare che il proprio voto servisse a sostenere la candidatura di Salvatore Caputo. Quest’ultimo, infatti, era incandidabile ai sensi della legge Severino e secondo quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione dei partiti, deliberato dalla Commissione parlamentare antimafia”.

L’escamotage – vista l’incandidabilità di Salvatore, detto “Salvino”- stava proprio in “detto Salvino”: il fratello Mario, nelle liste leghiste di Sicilia, era stato inserito con questa specificazione per richiamare il più noto Salvatore. E sui manifesti elettorali c’era solo il cognome, Caputo, senza alcuna foto. Un escamotage immortalato dalle intercettazioni nei dialoghi tra Angelo Attaguile e Alessandro Pagano, coordinatori regionali nella Sicilia orientale e in quella occidentale di Noi con Salvini.

“Protagonista assoluto è Salvatore Caputo, detto Salvino, nominato commissario straordinario del movimento Noi con Salvini per i comuni della Provincia di Palermo… può considerarsi un dato certo – si legge nella misura che dispone gli arresti per i due fratelli e per Vercio – che Caputo era intenzionato a candidarsi alle regionali. E proprio a tal fine, essendo stato condannato per tentato abuso di ufficio, aveva presentato istanza di riabilitazione”.

Caputo apprende il 29 settembre del “rigetto” della sua istanza (e dunque della sua incandidabilità) e contatta l’avvocato e docente universitario (ora attuale assessore regionale all’Economia), Gaetano Armao. “Quest’ultimo, dopo aver espresso il suo parere – si legge nel provvedimento – gli prospettava la possibilità di candidare il fratello…”. Sempre il 29 settembre Caputo e Alessandro Pagano parlano al telefono. Il primo “riferiva falsamente che il provvedimento di riabilitazione era stato rinviato a data successiva al 5 ottobre 2017 (celando il rigetto e dunque il fatto che non avrebbe potuto candidarsi). Proprio in quel momento nasce l’idea di candidare un familiare di Caputo sfruttando il cognome, così da potere trarre in inganno gli elettori – scrive il gip -sulla persona fisica effettivamente candidata e da loro votata.

Dice Pagano: “Senti tu mi devi fare una cortesia… noi non possiamo prendere settemila voti, seimila, e buttarli al macero, scusami, male che va candidi a tuo figlio…cioè tu continua a essere più forte di tutti. Io so già la soluzione qual è Caputo senza fotografie e Gianluca non so come si chiama tuo figlio, detto Salvino, punto… basta… è così… funziona così”. La proposta fatta dall’onorevole Pagano – si legge ancora – veniva condivisa e fatta propria anche dall’onorevole Angelo Gioacchino Attaguile che (sempre lo stesso giorno alle 18.13) riferiva a Salvino Caputo: “Ho parlato con Alessandro… la soluzione che ha posto lui è ottima…”.