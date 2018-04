Uccisi nel bresciano due imprenditori: il killer in fuga e braccato dalle forze dell’ordine.

Brescia, 4 Apr 2018 – È James Nolli la seconda vittima di Cosimo Balsamo, il killer in fuga che ha ucciso l’imprenditore Elio Pellizzari a Flero, alle porte di Brescia per poi andare a freddare Nolli a Carpeneda di Vobarno, sempre nel Bresciano. Nolli era stato coimputato di Balsamo nel processo per la banda dei Tir per il quale il killer era stato condannato. Anche una terza persona, rimasta ferita nel capannone di Flero, era stata coinvolta nel processo.

Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua abitazione. L’uomo era stato infatti coinvolto in un’inchiesta sul traffico di mezzi pesanti.

Cosimo Balsamo, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva parte della banda dei tir che nei primi anni del 2000 aveva derubato aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia.

Il 9 gennaio scorso aveva protestato salendo sulla tettoia del Tribunale di Brescia e minacciando di suicidarsi contro la confisca dei suoi beni. Le forze dell’ordine l’avevano convinto a desistere.

Era armato con un fucile a pompa, diversi proiettili e tre o quattro pistole l’uomo che a Flero, in provincia di Brescia, ha ucciso un imprenditore all’interno della Sga, azienda che si occupa del commercio di veicoli industriali. E con il fucile ha fatto fuoco e ucciso Elio Pelizzari, titolare della Pg Metalli, e ha ferito il titolare della Sga. A riferirlo è Giampietro Strada, il nipote del titolare della Sga, che ha assistito alla scena. “Ha sparato con un fucile a pompa, con le cartucce in vita, tre o quattro pistole”, ha detto parlando con il ‘Giornale di Brescia’. “Io non volevo aprirgli, ma ha scavalcato e ha detto allo zio di chiamare Elio Pelizzari”. Dopo aver sparato, “mi ha puntato la pistola e mi ha detto di accendere la macchina ed è partito”, ha riferito ancora il testimone.