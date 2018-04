Sequestrati dai finanzieri delle Tenenze di Iglesias e Sanluri 521 prodotti considerati pericolosi per la salute del consumatore

Cagliari, 4 Apr 2018 – Nel corso di controlli nel settore della sicurezza prodotti, i militari delle Tenenza di Iglesias e Sanluri della Guardia di finanza, hanno sottoposto a sequestro, complessivamente 521 prodotti elettrici, destinati alla minuta vendita.

L’azione dei finanzieri è stata orientata ad accertare la conformità e la veridicità in ordine alla presenza della marcatura “Ce” e di una serie di indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso): tali elementi sono diretti a garantire la sicurezza dei prodotti messi in vendita.

I 521 articoli, 135 rinvenuti in un esercizio commerciale di Iglesias e 386 in uno di Villacidro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché privi delle indicazioni obbligatorie.

Per le irregolarità riscontrate, i titolari dei negozi sono stati multati con una sanzione pecuniaria fino a un massimo di € 5.000,00.

Dall’inizio dell’anno, sono quasi 312.000 i prodotti non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza di Cagliari, che continuerà a tenere sotto osservazione lo specifico comparto, nel cui ambito, la violazione delle regole significa danno per il mercato e sottrazione di opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.