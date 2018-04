Pregiudicato agli arresti domiciliari aveva voglia anche lui di festeggiare la pasquetta ed evade, denunciato dai carabinieri

Carbonia, 3 Apr 2018 – I controlli eseguiti in questi giorni dai carabinieri della compagnia di Carbonia, coordinati dal Comandante, Cap. Lucia Dilio, che in occasione delle festività Pasquali sono stati incrementati sul territorio di competenza, in particolare nell’area urbana e nell’immediata periferia, si sono conclusi con un bilancio positivo.

Infatti, il servizio si è concluso con una denuncia a piede libero e sono state identificate complessivamente 228 persone e Controllati oltre 140 mezzi. I controlli e la vigilanza dei militari sono stati eseguiti nella locale stazione ferroviaria, nell’internet point, nelle aree verdi del parco del Rormarino e lungo le principali arterie stradali, con la predisposizione di posti di controllo. Infine sono state svolte verifiche sui soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione.

Quindi in via Dalmazia, M.M., di 37 anni, nonostante avesse l’obbligo della detenzione domiciliare per reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, non ha resistito alla tentazione di evadere per passare qualche ora fuori casa in occasione della festività pasquale.

I carabinieri che sono andati nell’appartamento dove il giovane stava scontando la pena dal 6 marzo scorso non lo hanno trovato in casa e hanno atteso il suo rientro. A questo punto l’evaso è stato deferito per all’A.G.