Un atto incivile rende inservibile l’auto di un turista tedesco: malviventi gli danneggiano in modo grave la sua vettura lasciata dentro un parcheggio del paese, indagano i carabinieri

Dorgali (Nu), 2 Apr 2018 – A Dorgali degli sconosciuti gli danneggiano l’auto e poi spariscono. Brutta avventura per un turista tedesco ieri pomeriggio che dopo aver trascorso tutto il pomeriggio a “Su Gorropu” si è recato al parcheggio per riprendere la sua auto ma l’ha trovata danneggiata a tal punto da non essere più in condizioni di viaggiare. Quindi il turista a questo punto non poteva far altro che chiamare sull’utenza 112 i carabinieri di Dorgali che subito dopo si sono recati sul luogo del danneggiamento, dove una volta rintracciato lo straniero lo hanno poi fatto intervenire sul luogo del reato.

