Incidenti stradali: all’ingresso di Torpé due giovani perdono il controllo dell’auto e rimangono feriti in modo non grave e soccorsi dai carabinieri del paese.

Torpé (Nu), 2 Apr 2018 -Incidente stradale a Torpè, piccolo centro della provincia di Nuoro. Nella tarda serata di ieri in località Binzarena, i carabinieri della Stazione carabinieri di Torpè, hanno prestato soccorso a due giovani che nell’affrontare la strada d’ingresso al paese, per cause in corso d’accertamento, hanno perso il controllo della loro auto, finendo la corsa all’interno di un terreno privato.

Gli occupanti, entrambi giovani, sono stati soccorsi e trasportati dal personale del 118, presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.